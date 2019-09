Aan spanning ontbrak het niet tijdens de Grand Prix van Singapore. De hele race door waren er gevechten en dat geldt ook voor in de laatste ronde. Toen vochten Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Lance Stroll nog een verbeten strijd uit.

In deze video is te zien hoe de coureurs, in de laatste ronde, een geweldig onderling gevecht hebben. De beelden werden niet uitgezonden op televisie, maar wij hebben hier de beelden voor jullie.