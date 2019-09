Nico Rosberg: "Sebastian Vettel reed in Singapore de beste outlap ooit"

Een goede strategische keuze en een fantastische outlap zorgden ervoor dat Sebastian Vettel de Grand Prix van Singapore kon winnen. Nico Rosberg is diep onder de indruk van die outlap.

Ferrari ging verrassend goed in Singapore en had in de openingsfase van de race een auto aan de leiding liggen met Charles Leclerc. Vettel lag op dat moment op de derde positie, maar verrassend genoeg werd de Duitser als eerste naar binnen gehaald door de Scuderia. Toen Leclerc een ronde later ook zijn enige pitstop van de race maakte, kwam hij achter zijn ervaren teamgenoot terug op de baan.

Dat was enerzijds te danken aan de strategische keuze die Ferrari maakte door Vettel als eerste naar binnen te halen. Toch vindt Rosberg dat de aandacht niet alleen naar de pitmuur van Ferrari mag gaan. De wereldkampioen van 2016 stelt in zijn vlog dat Vettel alle verwachtingen overtrof met een geweldige outlap, waarin hij 3,4 seconden won op zijn teamgenoot.

"Natuurlijk was de strategie in de race in zijn voordeel, maar die outlap op harde banden was een van de beste ronden die hij ooit gereden heeft. Het was episch. De simulaties zeiden dat hij maximaal twee seconden zou kunnen winnen, maar hij won 3,4 seconden op Charles. Zijn inlap was misschien niet heel goed, maar Seb reed de beste outlap die we ooit gezien hebben."

Rosberg bewondert mentale kracht Vettel

In het restant van de race maakte Vettel geen fouten en zodoende pakte hij zijn eerste zege in meer dan 390 dagen. De afgelopen maanden kreeg de viervoudig wereldkampioen een flinke dosis kritiek te verwerken: hij werd regelmatig verslagen door Leclerc en maakte zelf ook zijn fouten. Rosberg vindt het knap dat Vettel in deze lastige situatie zijn hoofd koel wist te houden.

"Vettel heeft een zeer goed weekend gereden in deze lastige omstandigheden. Er was enorm veel zware kritiek op hem en hij verloor veel steun. Zelfs binnen Ferrari begon de kritiek aan te zwellen en dat is erg lastig. Het is voor een coureur erg zwaar als je het gevoel krijgt dat iedereen het jonge talent steunt, terwijl jij de steun juist verliest. Ondanks die druk reed hij dit weekend erg goed."