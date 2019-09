Gemeente Zandvoort heeft begroting voor GP Nederland nog niet rond

De organisatie van de Nederlandse Grand Prix gaat meer geld kosten dan verwacht. De gemeente Zandvoort blijkt niet genoeg te hebben aan de vier miljoen euro die het gereserveerd heeft voor de bijdrage aan de organisatiekosten.

In mei maakte de Formule 1 op een persconferentie in Zandvoort bekend dat de sport in 2020 na 35 jaar afwezigheid terugkeert naar Nederland. Circuit Zandvoort heeft een contract voor drie jaar getekend, waarbij er een optie is om het contract daarna te verlengen. Daarop werd gewerkt aan een plan waarin onder andere de gemeente en de provincie Noord-Holland een financiële bijdrage leveren aan het evenement.

De gemeente Zandvoort besloot om vier miljoen euro te reserveren, maar dat bedrag blijkt niet voldoende te zijn. Dat blijkt uit de najaarsnota van de badplaats. Zo blijken een aantal kostenposten niet meegenomen te zijn in de eerdere berekeningen en zijn er andere posten die duurder uitvallen dan begroot. De nota zegt daarover het volgende: "Daardoor komt het F1-budget onder spanning te staan."

Uitgaven aan spoor nog niet in begroting

De organisatie achter de Nederlandse Grand Prix heeft als doelstelling om zoveel mogelijk fans met het openbaar vervoer naar Zandvoort te laten komen en om dat te kunnen bewerkstelligen, moet het spoornet richting de kustplaats een upgrade krijgen. Op die manier moet het mogelijk worden om op piekmomenten, zoals in het weekend van de Nederlandse Grand Prix, meer mensen per uur te kunnen vervoeren.

De kosten hiervan bedragen zo'n zeven miljoen euro. De regering betaalt daar 2,35 miljoen euro van, maar het resterende bedrag moet door de gemeente Zandvoort en de provincie Noord-Holland opgehoest worden. Hoe deze verdeling is, is niet bekend, maar wel is duidelijk dat de gemeente nog geen rekening gehouden heeft met deze kosten.

Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel geld Zandvoort mist in haar begroting rond de Nederlandse Grand Prix. De berekeningen daarvan wil de gemeente in oktober gedaan hebben.