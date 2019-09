Station Zandvoort en capaciteit spoor uitgebreid voor Nederlandse Grand Prix

Het spoor rond Zandvoort gaat op de schop voor de komst van de Formule 1. Het station in de Nederlandse badplaats wordt uitgebreid en tevens zal het mogelijk worden om meer treinen per uur te laten rijden.

Zandvoort zal vanaf 2020 terugkeren op de kalender van de Formule 1, nadat het circuit een driejarige overeenkomst gesloten heeft met Liberty Media. Het plan is om zoveel mogelijk bezoekers van het evenement met de fiets of het openbaar vervoer te laten komen, maar dat leverde meteen kopzorgen op. De NS meldde in een eerder stadium al dat er het een en ander aan het spoor moet gebeuren om het plan te laten slagen.

Het idee van de spoorwegen was om de capaciteit, die nu op vier treinen per uur ligt, te verhogen richting tien tot twaalf treinen per uur. Op die manier zouden genoeg fans vervoerd moeten kunnen worden. Nu is er dus overeenstemming bereikt over een aantal veranderingen. Het aantal perrons op station Zandvoort aan Zee wordt uitgebreid van twee naar vier, terwijl door een betere stroomvoorziening op de bovenleiding tien treinen per uur mogelijk moeten worden.

Woensdag bereikten de NS, ProRail, de gemeente Zandvoort, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland en de Vervoersregio Amsterdam een akkoord over de kosten van het plan. Er zou 7 miljoen euro gemoeid zijn met de door te voeren veranderingen. Het ministerie, de provincie en de gemeente betalen ieder 2,3 miljoen, terwijl de Vervoersregio zeven ton in het laatje brengt.

Natuurorganisaties zetten stap naar rechter

Voor Circuit Zandvoort is echter niet alles ineens rozengeur en maneschijn. Stichting Duinbehoud en andere natuurorganisaties maakten woensdag bekend dat zij naar de rechter stappen om in een kort geding een verbod op werkzaamheden, die onherstelbare schade kunnen aanbrengen aan de natuur, te eisen. Het leefgebied van padden en hagedissen zou door werkzaamheden aangetast kunnen worden.