Charles Leclerc: "Wist niet dat Sebastian Vettel eerder naar de pits gehaald werd dan ik"

Charles Leclerc zag een mogelijke zege in Singapore door zijn vingers glippen doordat Sebastian Vettel als eerste naar de pits gehaald werd door Ferrari. De Monegask was zich daar tijdens de race niet van bewust.

Leclerc lag aan de leiding toen hij in ronde 20 van de 61 stopte. Daarna kwam hij echter achter Vettel terug op de baan, nadat de Duitser een ronde eerder naar de pits kwam. Vettel verklaarde dat de call op het laatste moment kwam, een besluit dat volgens teambaas Mattia Binotto nodig was om Max Verstappen af te houden. "Ik was verrast, want ik wist in de auto natuurlijk niet dat Vettel gestopt was."

"Ik neem echter aan dat dit besluit genomen is omdat het goed voor het team was en het de enige manier was voor ons om een dubbelzege te behalen. Als dat het geval is, dan begrijp ik het volkomen, maar vanuit in de auto was het erg frustrerend. Ik ben niet helemaal blij maar over het algemeen is het resultaat van het weekend positief. We hoopten op in ieder geval een auto op het podium en we vertrekken met een een-tweetje, wat we absoluut niet verwachtten op een circuit als deze."

Scenario met undercut niet van tevoren besproken

Een andere factor die Leclerc dwars zat na het verliezen van de koppositie, was het feit dat dit specifieke scenario niet doorgesproken was met het team. "Ik denk niet dat ik veel dingen anders of beter had kunnen doen. Het enige waar ik iets meer over vraag, is de strategie, wie er stopt en wie niet, omdat ik dit niet wist. Ik weet niet of ik eerder was gaan pushen tijdens mijn eerste stint."

"We hebben in ieder geval genoeg data en ik zal het analyseren. Voor de race hadden we het niet over de undercut, dus dat zal een van de gespreksonderwerpen zijn om dat te begrijpen. Het is onmogelijk om alle mogelijkheden in een race te bespreken omdat ze allemaal uniek zijn, maar over deze specifieke situatie hebben we het niet gehad."