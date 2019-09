Vettel beëindigt droogte in Singapore: "Dacht dat vroege stop te vroeg was"

Meer dan een jaar stond hij droog, maar in Singapore wist Sebastian Vettel daar eindelijk een einde aan te maken. De Ferrari-coureur won op het stratencircuit van Marina Bay door een geweldige tactische keuze van het team.

Vettel had sinds de Belgische Grand Prix van 2018 niet meer gewonnen, terwijl teamgenoot Charles Leclerc in België en Italië wel wist te winnen. De Duitser maakte bovendien in het laatste jaar een groot aantal fouten, waardoor de kritiek op zijn persoon aan begon te zwellen. Vooral na zijn grote fout in Italië was er veel kritiek, maar in Singapore antwoordde Vettel op de best mogelijke manier. Hij bedankte de fans voor hun steun.

"Het voelt goed. Ik ben natuurlijk een beetje bezweet, maar ik ben erg blij. Het was een geweldige race. Ten eerste een dikke felicitatie voor het team. De start van het seizoen is lastig geweest, maar in de afgelopen weken zijn we in vorm gekomen. Ik ben erg trots op het werk van iedereen in de fabriek."

"Ten tweede wil ik de fans enorm bedanken. De laatste weken zijn voor mij persoonlijk niet geweldig geweest, maar het is geweldig om zoveel steun, brieven en leuke berichten te krijgen. Mensen vertellen hun eigen verhalen van momenten dat het bij hun niet zo goed gaat, dus dat gaf mij veel kracht en geloof. Ik heb geprobeerd om dat vandaag tot uiting te laten komen in de auto en het voelt goed als het zich uitbetaalt."

Engineer maakte late call voor vroege stop

Vettel lag voor de pitstops derde, maar hij kwam als eerste coureur van de topteams naar de pits. Dat bleek uiteindelijk doorslaggevend te zijn. Leclerc en Lewis Hamilton kwamen na de stop achter hem terug op de baan, waarna zijn leidende positie eigenlijk geen moment meer in gevaar kwam. "Het was een erg late call. Ik dacht dat het vroeg was, omdat ik niet zeker wist of we het einde zouden halen met de banden."

"In de outlap gaf ik vervolgens alles, omdat ik zag dat de auto's voor mij niet stopten. Ik was verrast dat ik een ronde later ineens voor Charles zat. Daarna moest ik flink op mijn banden letten terwijl ik door het verkeer ging. Ik probeerde er zo snel mogelijk langs te komen om daarmee een buffer op te bouwen, maar dat werd tenietgedaan door de safety car. We hadden het tot het einde onder controle en de auto werd beter en beter. Op koude banden waren de herstarts listig, maar als leider heb je altijd een voordeel."