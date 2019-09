Lewis Hamilton hoopvol na P2: "Gaat morgen een leuk gevecht worden tussen Leclerc en mij"

De kwalificatie in Singapore is altijd een kwalificatie met tijden die dichtbij elkaar zitten. In een ongekend spannende kwalificatie heeft Lewis Hamilton op een haar na de pole position gemist. Sebastian Vettel stond lang bovenaan in Q3, maar zijn teamgenoot Charles Leclerc ging er met die positie vandoor. De Brit is niet echt teleurgesteld met het feit dat hij niet vanaf de eerste plaats mag starten, maar begreep niet waar de snelheid van Ferrari vandaan kwam.

Hamilton gaf 0,191 seconde toe op de tijd van Leclerc en hoewel de Brit er een magistrale ronde uitperste, lukte het hem niet om evenals vorig jaar pole te pakken. Hamilton laat in een gesprek na de kwalificatie de volgende reactie los: “Ik weet niet waar het tempo van Ferrari vandaan kwam, want dit circuit is niet gunstig voor ze, maar ik gaf alles wat had. Volgens mij heb ik de muur nog gekust.”

Hamilton kijkt er naar uit om morgen te gaan racen en zet vol de aanval in. De regerend wereldkampioen denkt morgen een leuk gevecht te hebben met Leclerc: "Ik denk dat we morgen een leuk gevecht kunnen neerzetten. Het is een straatcircuit en dat maakt het extra leuk."