Hamilton zoekt naar kleine verbeteringen na 'solide' vrijdag in Singapore

De snelste man van de vrijdag in Singapore was Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur omschreef zijn dag na afloop als 'solide', maar hij ziet nog ruimte voor een aantal kleine verbeteringen in de aanloop naar de kwalificatie van zaterdag.

Hamilton was in de tweede vrije training een kleine twee tienden van een seconde sneller dan nummer 2 Max Verstappen, de enige andere coureur die onder de grens van 1 minuut en 39 seconden bleef. De hitte en luchtvochtigheid maken het concentreren soms lastig voor de coureurs en volgens Hamilton is het altijd een 'schok' als je als coureur weer moet racen in het Aziatische land.

"Het was een goede, maar hete dag", verklaarde Hamilton. "Het is altijd een schok voor je lichaam als je hier in de auto stapt. Het is hier hobbelig, het is een enorm lange ronde en het is in de auto als een sauna. Vandaag was echter een solide dag. We konden ons plan nalopen en we blijven onze auto verbeteren, dus daar was ik erg blij mee."

"Ik voelde me vandaag in de auto een stuk beter dan de afgelopen tijd, dus ik hoop dat dit het hele weekend zo blijft. Volgens mij hebben ze een aantal stukken van het circuit opnieuw geasfalteerd, en het lukte om de banden goed aan de praat te krijgen. Als je hier in het juiste ritme kan komen, dan is het een geweldige ronde. Ik heb er echt van genoten."

Hamilton weet dat 'niets perfect is'

Hamilton voegde eraan toe dat 'niets perfect is', maar dat er geen belangrijke onderdelen missen in de puzzel van het team. De vijfvoudig wereldkampioen stelt dat hij alleen een paar kleine stukjes nodig heeft om de potentie van de auto helemaal te benutten. "We hebben wat punten waarop we kunnen verbeteren, want niets is perfect. We kunnen nu gebieden van de auto gaan bekijken die verbeterd kunnen worden, maar ook waar ik me kan verbeteren in bijvoorbeeld het remmen of instuurpunten."

"Het zijn allemaal kleine stukjes van de puzzel om het perfect te maken, want ik zoek naar die speciale ronde die ik vorig jaar had. We zijn goed begonnen, maar het morgen laten samenkomen wordt lastig. De Red Bulls lijken erg snel, dus ik kijk uit naar de uitdaging. Ik was de snelste in deze sessie, maar ze zaten erg dichtbij. We zullen later merken of Max wel of geen perfecte ronde had en of wij meer vermogen aangesproken hebben."