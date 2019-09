VT2: Hamilton snelste in Singapore, tweede tijd voor Verstappen

Lewis Hamilton heeft de vrijdag in Singapore als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur was met een 1:38.773 een tiende sneller dan Max Verstappen, die tijdens VT1 nog de snelste was geweest. Sebastian Vettel reed op ruime afstand de derde tijd.

Voorafgaand aan het weekend op het Marina Bay Circuit werd verwacht dat Mercedes en Red Bull Racing een sterkere indruk zouden maken dan Ferrari en dat beeld werd in de tweede vrije training bevestigd. Geen enkel moment konden Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel zich naar de eerste positie rijden, die in de eerste helft van de sessie wel wisselde tussen de coureurs van Red Bull en Mercedes.

Verstappen en Hamilton duidelijk de sterksten

Hamilton begon zijn sessie op mediums en ging daarmee naar een 1:39.991, waarmee hij ruim zeven tienden sneller was dan Verstappen op de hardste bandencompound was. Daarna werden de softs uit de bandenwarmers gehaald en daarop presteerden de Mercedessen en Red Bull's het beste. Albon ging kortstondig naar de snelste tijd, maar Verstappen ging daar met een 1:38.957 met bijna een seconde onderdoor.

Uiteindelijk moest de Nederlander wel zijn meerdere erkennen in Hamilton, die op de zachtste compound naar een 1:38.773 ging. Daarna was het gedaan met de pret wat betreft het rijden van snelle ronden, want de teams verlegden massaal de focus richting de racesimulaties. Ook daarin maakten Verstappen en de Mercedessen duidelijk een sterkere indruk dan Ferrari, dat het tempo niet helemaal kan volgen.

Groot verschil met Ferrari's

Hamilton sloot de tweede vrije training dus af op de eerste positie, op een tiende gevolgd door Verstappen. Vettel wist zijn Ferrari nog wel naar de derde plek te rijden, maar hij gaf ruim acht tienden toe op Hamilton. Op 1,1 seconde volgden Valtteri Bottas en Albon, terwijl Charles Leclerc genoegen moest nemen met de zesde positie na zijn problemen met de versnellingsbak in de tweede vrije training.

Carlos Sainz posteerde zijn McLaren op de zevende positie met een achterstand van 1,3 seconden op Hamilton. Nico Hülkenberg eindigde op de achtste plek, gevolgd door Lando Norris en Pierre Gasly.