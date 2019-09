Red Bull organiseert jaarlijks meerdere zeepkistenraces en later dit jaar staat er eentje op het programma in het Japanse Tokio. Dat land is tevens de thuishaven van Honda, de motorleverancier van Red Bull Racing.

Op 6 oktober zal de Red Bull Box Cart Race in Tokio verreden worden en om het evenement onder de aandacht te brengen, bedacht Red Bull een leuke uitdaging voor Alexander Albon en Max Verstappen. De coureurs van Red Bull Racing moesten voor deze race een eigen zeepkist ontwerpen en de resultaten waren op zijn minst interessant te noemen.