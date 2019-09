Verstappen en Leclerc laten Valentino Rossi weer genieten van Formule 1

Valentino Rossi staat bekend als een groot fan van de Formule 1, maar de negenvoudig wereldkampioen op de motor heeft het plezier in de sport teruggewonnen door onder andere Max Verstappen en Charles Leclerc.

Verstappen en Leclerc maken dit seizoen veel indruk. Beide jonge talenten scoorden al twee overwinningen in 2019, terwijl ze ook allebei voor het eerst een pole position pakten. In Oostenrijk streden de coureurs van Red Bull Racing en Ferrari voor het eerst een rechtstreeks duel om de zege uit, die Verstappen uiteindelijk in zijn voordeel besliste. Dergelijke duels brengen bij Rossi het plezier in de Formule 1 terug.

"De laatste tijd zijn er weer prachtige races in de Formule 1 en dat komt ook door Charles Leclerc en Max Verstappen. Zij laten mij weer helemaal genieten van de sport. Ook is het extra leuk dat Lando Norris meerijdt, want hem ken ik nu iets beter", vertelde The Doctor tegen Sky Sports Italia.

'Zege Leclerc op Monza herinnering voor het leven'

Rossi genoot ook van de manier waarop Leclerc in Italië zijn tweede zege op rij pakte. "Ik denk dat de overwinning van Leclerc op Monza voor veel mensen een herinnering voor het leven blijft. Het was indrukwekkend wat hij daar liet zien. Op zaterdag speelde hij al slim een spelletje met Vettel, want hij wist dondersgoed hoe belangrijk het was dat de pole position in zijn handen bleef. Dat hoort er echter ook bij als je de beste wil worden."