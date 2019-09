Manager Leclerc: "Ik heb geen politieke spelletjes gespeeld"

Nicolas Todt is al heel wat jaren te vinden in de F1-paddock. De zoon van FIA-voorzitter Jean Todt kreeg de rode loper uitgerold, mede vanwege zijn naam en zijn vader die destijds bij Ferrari de teambaas was in het Schumacher-tijdperk.

Mede hierdoor rolde Nicolas Todt zonder moeite het wereldje in en werd hij manager van diverse coureurs. Op dit moment is hij de manager van Daniil Kvyat en Charles Leclerc. Die laatste heeft de zaken momenteel goed voor elkaar en steekt Sebastian Vettel naar de kroon.

Geen problemen

Critici zeggen dat Todt politieke spelletjes heeft bedreven om Leclerc de nummer 1 te maken bij Ferrari. Er wordt een verband gelegd tussen Nicolas en zijn vader Jean Todt en de schijnbare verandering in hiërarchie bij het Italiaanse team.

Tegenover het Duitse Motorsport-Magazin.com zegt Nicolas Todt: "Ik probeer geen problemen te veroorzaken. Natuurlijk, als er iets te bespreken valt, ben ik er altijd om mijn coureur te helpen. Maar ik wil gewoon zeker weten dat mijn coureur zich in de best mogelijke positie bevindt, dat is alles."

De Fransman Todt bagatelliseert daarom zijn invloed in de Formule 1, inclusief zijn connectie met de huidige FIA-directeur. "Ik heb twee van de 20 coureurs in de Formule 1 die ik van advies voorzie, wat niet zo veel is. Als ik met een team over een coureur praat, is dat omdat ik in hem geloof. Ik denk niet dat een team ooit een coureur heeft overwogen vanwege de connectie met mijn vader. Ik denk niet dat hij alle coureurs kent die ik onder mijn hoede heb."

Tot slot zei hij over Leclerc: "Charles is bij Ferrari omdat hij op het circuit levert, dat is iets wat je niet kunt ontkennen."