Ocon is 'een betere coureur' geworden door jaar langs de zijlijn

Esteban Ocon heeft in 2019 noodgedwongen een jaar langs de zijlijn toe moeten kijken, maar ondanks het gebrek aan actie denkt hij dat hij als coureur gegroeid is in het afgelopen jaar.

Na een half jaar bij Manor en twee seizoenen bij Force India/Racing Point moest Ocon dit seizoen noodgedwongen genoegen nemen met een rol als reserve bij Mercedes. De Fransman werd in de aanloop naar de Belgische Grand Prix echter aangekondigd als de vervanger van Nico Hülkenberg bij Renault, waar hij een duo gaat vormen met de reeds vastgelegde Daniel Ricciardo.

Dit seizoen kwam Ocon maar mondjesmaat in actie in een echte F1-bolide: afgelopen week werkte hij een bandentest voor Pirelli af in de W10, maar verder bleef zijn werk vooral beperkt tot optredens in de simulator van Mercedes. Toch is hij van mening dat hij waardevolle ervaring opgedaan heeft voor zijn ontwikkeling als coureur in de maanden dat hij de reservecoureur van Mercedes was.

Ocon 'op de hoogte' van laatste ontwikkelingen in F1

"Ik heb niet zoveel gereden als ik had gewild. In het verleden kon je de auto's testen en miljoenen kilometers maken voordat je terugkeerde", vertelde Ocon aan onder andere GPToday.net. "Dat heb ik in de simulator gedaan. Ik heb alle onderdelen getest die het team naar de Grands Prix gebracht heeft. Ik ben dus op de hoogte van al het nieuws rond de huidige generatie auto's en dat is volgens mij positief."

"Anderzijds gaf het niet kunnen rijden mij de kans om een ander aspect van de Formule 1 te leren kennen. Dat geeft me meer ervaring, meer kennis en maakt me beter voorbereid op de toekomst. Ik zie wat het team van een coureur verwacht, maar aan sommige dingen denk je niet als je racet. Je hoort de mensen namelijk niet intern praten."

Deze ervaringen zorgen er volgens Ocon voor dat hij uiteindelijk een betere coureur geworden is. "Zoals Toto altijd zegt: 'hoe meer je ziet en hoe meer kennis je hebt voor de toekomst, hoe meer ervaring je uiteindelijk hebt'. Dat maakt je een betere atleet, een betere coureur en uiteindelijk ook een beter pakket."