Ocon ziet dat Alpine stapjes achteruit heeft gezet

Het team van Alpine is op een teleurstellende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Franse renstal heeft nog geen enkel WK-puntje gepakt en ze hobbelen achter de rest van het veld aan. Esteban Ocon stelt zelfs dat Alpine een paar stapjes naar achteren heeft gezet.

Alpine is het seizoen met een achterstand begonnen. Na de wintertest gingen er al geruchten rond over een flink te zware auto en de prestaties vallen flink tegen. Het kost coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly de nodige moeite om door het eerste kwalificatiedeel heen te komen en ook in de races gaat het minder. In Japan raakten Ocon en Gasly elkaar bij de start en dat hielp niet bepaald mee.

Ocon kwam op de tegenvallende vijftiende plek over de streep in Japan. De Franse coureur had op meer gehoopt en hij legde aan Motorsport.com uit wat de invloed was van de touché met Gasly: "Ik denk jammer genoeg niet dat dit het beeld van de race heeft aangetast. Het hielp zeker niet mee, maar we verloren niet zoveel performance op beide auto's. Ik denk dat we gewoon niet snel genoeg waren. In de kwalificatie hebben we een aantal stapjes voorwaarts gezet, maar in de race hebben we voor het eerst sinds Bahrein stapjes achteruit gezet. Er zijn overeenkomsten tussen hier en Bahrein, dus waar moeten we naar kijken."