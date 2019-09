Rivalen kijken met argwaan naar vermogensvoordeel Ferrari

De tijd dat Mercedes met afstand de beste motor in de Formule 1 had, is inmiddels voorbij. Ferrari lijkt die rol van de Duitse fabrikant overgenomen te hebben, maar de rivalen kijken met enige argwaan naar de Scuderia.

Sinds de introductie van de V6-turbomotoren met hybride component in 2014 was het jarenlang Mercedes dat er met kop en schouders bovenuit stak. Die tijden zijn sinds 2018 voorbij, want Ferrari heeft dat stokje inmiddels overgenomen. Dat ziet ook Toto Wolff. "Op dit moment zitten Renault, Honda en wijzelf op min of meer hetzelfde niveau. Alleen Ferrari steekt er bovenuit en ook nog eens met een ruim verschil", vertelde hij aan Auto, Motor und Sport.

Er heersen binnen de paddock echter twijfels over de manier waarop de Scuderia dat extra vermogen op weet te roepen. Het lukt Ferrari namelijk niet om dat extra vermogen gedurende een hele race te benutten. De hoogste motorstand kan slechts tijdens een kwalificatieronde, de eerste ronde van de race en na herstarts gebruikt worden, wat erop duidt dat het Italiaanse team de hybride systemen helemaal moet opladen voordat dit mogelijk is.

Red Bull stuurde verdenkingen naar FIA

Dat zorgt voor argwaan bij de concurrentie. Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde aan Auto, Motor und Sport dat het team 'een aantal verdenkingen naar de FIA opgestuurd heeft, maar dat we geen antwoord gekregen hebben'. Er gaan volgens het Duitse blad dan ook drie theorieën over hoe Ferrari dat extra vermogen verkrijgt, die alle drie niet conform de reglementen zouden zijn.

De vermoedens zijn dat Ferrari in sommige situaties 160 kilowatt uit de batterij weet te verkrijgen in plaats van 120 kilowatt. Ook wordt er gedacht dat er tussen de fuel flow-meter en de hogedrukpomp brandstof opgespaard kan worden in langzame ronden, zodat in snelle ronden extra brandstof gebruikt kan worden zonder de fuel flow-reglementen te overschrijden. Daarnaast bestaan er vermoeden dat Ferrari nog steeds extra olie verbruikt om meer vermogen te verkrijgen.

Momenteel zijn er dus alleen nog vermoedens van valsspelen bij Ferrari, want de FIA heeft de illegaliteit nog niet aan weten te tonen. Een van de concurrenten concludeert dan ook: "Het moet iets erg slims zijn wat ze daar doen. Als het legaal blijkt te zijn, kan je daar alleen je pet voor afnemen."