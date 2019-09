Raikkonen ziet F1-race in Finland zitten: "Geld is het enige probleem"

Kimi Raikkonen acht het niet onmogelijk dat er in de aankomende jaren een Finse Grand Prix op de kalender van de Formule 1 verschijnt. Wel ziet hij dat daarvoor voldoende financiële steun moet zijn.

Recentelijk werd de bouw van de Kymi Ring afgerond. Dat circuit nabij Kouvola was kort daarna gastheer van een MotoGP-test en zal vanaf 2020 ook op de kalender van de MotoGP staan. Tevens is het circuit in bezit van een FIA Grade One-licentie, die nodig is om een Grand Prix te kunnen organiseren. Raikkonen zou graag zien dat de Formule 1 naar Finland komt, ongeacht dat op een stratencircuit is of op de Kymi Ring.

"Ik heb een video gezien dat de motoren over het circuit gingen. Jaren geleden heb ik altijd gezegd dat geld het enige probleem is. Ik weet zeker dat we midden in Helsinki kunnen racen, zodra iemand het benodigde geld neerlegt. Dat is het enige probleem. Het lijkt er nu op dat we een circuit hebben, maar ik weet niet of het circuit al gehomologeerd is voor de Formule 1."

"Het is wel voor motoren gehomologeerd, dus op veel punten zal het erg veilig zijn. Het is mogelijk", vervolgt Raikkonen. "Het gaat erom dat iemand de kosten afhandelt. Als dat gebeurt, dan is het geweldig." Hoewel Finland vier Formule 1-kampioenen produceerde, is het land nog nooit gastheer geweest van een Grand Prix.