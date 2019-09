Verstappen: "Kwalificatie van doorslaggevend belang in Singapore"

Volgend weekend komen de Formule 1-coureurs in actie in Singapore. Max Verstappen kijkt uit naar de race op het stratencircuit van Marina Bay, die hij een van zijn favorieten op de kalender noemt.

Singapore was in 2008 de eerste race op de kalender die in de nacht verreden werd en tot op de dag van vandaag is dat nog het geval. Het stratencircuit is krap en bochtig en dat zorgt ervoor dat de coureurs maar lastig kunnen inhalen onder het kunstlicht. Dat maakt de kwalificatie van doorslaggevend belang en dus hoopt Verstappen op een goede zaterdag, zodat hij niet vanuit de achterhoede hoeft te vertrekken.

"Inhalen is erg lastig, dus de sleutel ligt bij de kwalificatie. Die moet perfect zijn! Ik kijk uit naar het hebben van een normaler weekend, waarin we hopelijk niet vanuit de achterhoede moeten starten. Dat maakt het altijd een stuk lastiger. We mikken op maximale punten en ik kijk ernaar uit."

Verstappen noemt de Singaporese Grand Prix een van zijn favoriete races op de kalender. "Ik hou ervan om onder kunstlicht te rijden, omdat het de baan meer karakter geeft. Ook vind ik dit soort weekenden erg leuk, omdat het anders is dan een normale race. Het circuit is erg veeleisend - het is warm, fysiek en je zweet een hoop, maar het is een van mijn favoriete races."