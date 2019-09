Chirurg twijfelt aan stamcel hersenbehandeling van Michael Schumacher

Een chirurg in de buurt van het ziekenhuis dat Michael Schumacher eerder deze week behandelde, heeft de berichten gebagatelliseerd dat de behandeling de beschadigde hersenen van de F1-legende zou hebben beïnvloed. Toen bleek dat Schumacher een stamcelbehandeling zou krijgen bij het Parijse Hopital Europeen Georges-Pompidou, hadden veel van zijn fans goede hoop dat het de 50-jarige Duitser zou helpen zijn ogenschijnlijke hersenletsel te boven te komen.

Behandeling aan zijn hart

Maar professor Michel Puceat, die volgens La Gazzetta dello Sport een stamcelexpert is die dicht bij het team staat dat Schumacher behandelt, denkt dat de behandeling eerder te maken heeft met het hart van de voormalige Ferrari-coureur.

"Zonder het ziektebeeld van de patiënt te kennen, is het moeilijk om een precieze lezing te geven van het type behandeling. Maar rekening houdend met de plaats van de ziekenhuisopname en de persoon die verantwoordelijk is voor zijn zorg, is het geen kwestie van hersenbehandeling."

Hij zei dat er in Rusland enkele experimentele hersenstamcel behandelingen zijn geprobeerd, terwijl er in Frankrijk en Zweden enkele pogingen zijn ondernomen om het effect van de ziekte van parkinson te beperken.

"De resultaten waren interessant, maar alleen op korte termijn", zei Puceat. "Voor zover ik weet, zijn er geen studies over de toepassing van stamcellen voor de behandeling van hersenletsel bij comateuze of vegetatieve patiënten. In die gevallen zijn de cellen onomkeerbaar dood."

Hij zei dat het waarschijnlijker is dat de stamcelbehandeling ontstekingen in andere organen, zoals het hart, oplost of osteoartritis behandelt.

Puceat sloot af met de volgende conclusie: "Experimenten om hartcellen te regenereren zijn niet gelukt, zoals gehoopt werd."