Montoya: "Vettel heeft geen mentaal probleem, maar probleem met bolide"

De problemen van Sebastian Vettel in 2019 blijven de gemoederen bezig houden. Juan Pablo Montoya denkt niet zozeer dat het probleem in het hoofd van de Duitser zit, maar dat de auto er een belangrijke rol in speelt.

In de afgelopen twaalf maanden maakte Vettel een groot aantal fouten tijdens races. De viervoudig wereldkampioen ging onder andere tijdens de Italiaanse Grand Prix van afgelopen week de fout in: hij spinde al vroeg in de race, om vervolgens op een zeer onveilige manier terug te keren op de baan. Dat leverde hem veel kritiek en een stop-go penalty van tien seconden op.

'Leclerc gaat beter om met SF90'

Het was dus niet de eerste fout die Vettel dit jaar maakte. Tevens lijkt de Ferrari-coureur dit jaar moeite te hebben om teamgenoot Charles Leclerc de baas te zijn. Volgens Montoya zou dat wel eens kunnen komen door de SF90. "Ik denk dat iets in de auto of dat de banden van dit jaar hem niet bevallen, terwijl Leclerc beter in staat is zich aan te passen", vertelde de Colombiaan aan Autosport.

"Vettel moet lijden om net zo snel te gaan als de andere jongen. Omdat hij lijdt en zich niet op zijn gemak voelt, maakt hij fouten. Als je niet blij bent met de auto en op de limiet zit, kan je fouten maken. Ik denk niet dat het een mentale zaak is, maar meer een technische aangelegenheid. Het gaat om begrip en het iemand aan je zijde hebben die kan uitvinden wat er gebeurt."

Montoya vermoedt dat de Ferrari een andere rijstijl vraagt van Vettel en dat dit de problemen oplevert. "Je rijstijl veranderen is erg lastig. Je kan nog steeds snel zijn als je dat doet, maar misschien niet zo snel als je daarvoor was. Hij zal zich tot op bepaalde hoogte moeten aanpassen, maar leren op een andere manier snel te zijn is erg lastig. Het is beter om de auto aan je rijstijl aan te passen dan je eigen stijl aan die van iemand anders aan te passen."