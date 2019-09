Calderon naar selectiedagen W Series om kennis te delen

De W Series begint aanstaande maandag met het selectieproces voor het tweede seizoen van de klasse. Tatiana Calderon zal bij die testdagen aanwezig zijn om haar kennis en ervaringen in de autosport met de deelneemsters te delen.

Vanaf maandag zullen veertien coureurs op het circuit van Almeria in Spanje beginnen aan een reeks tests die onderdeel zijn van het selectieprogramma voor seizoen 2 van de W Series. Via dit selectieproces zal bepaald worden welke dames zich bij de eerste twaalf dames uit het afgelopen kampioenschap mogen voegen om daadwerkelijk deel te nemen aan de tweede jaargang van de klasse.

Calderon kreeg van de organisatie een uitnodiging om bij de test aanwezig te zijn en die heeft ze aangenomen. De Colombiaanse zal alleen tijdens de eerste van drie dagen aanwezig zijn, waarbij ze de mogelijkheid aangrijpt om haar kennis en ervaringen in de verschillende autosportklassen te delen met de coureurs die een plekje proberen te bemachtigen in de W Series in 2020.

Overstap Calderon onwaarschijnlijk

Zelf debuteerde Calderon dit seizoen in de Formule 2, waar ze de enige vaste coureur is die nog geen punten gescoord heeft. De afgelopen jaren deed ze al ervaring op in onder andere het Europees Formule 3 en de GP3 Series. Naast haar werk als Formule 2-coureur bij Arden is Calderon ook testcoureur van Alfa Romeo Racing. Recent kwam ze voor het F1-team nog in actie tijdens een test op Paul Ricard.

Op een overstap van Calderon naar de W Series hoeft waarschijnlijk niet gerekend te worden. Vorig jaar liet ze doorschemeren dat niet te zien zitten, omdat het voor haar gevoel een stap terug zou zijn op de autosportladder. "De W Series is wellicht wel goed voor jonge meiden die geïntroduceerd worden in de wereld van de Formule-auto", zei ze destijds.