Circuit Mugello heeft interesse organiseren Italiaanse Grand Prix 2025

Het Italiaanse circuit Mugello heeft interesse om in de toekomst gastheer te mogen zijn voor de Italiaanse Grand Prix. Het circuit in Toscane, dat eigendom is van Ferrari, ziet een plekje voor zichzelf op de Formule 1-kalender op het moment dat het nieuwe contract van Monza in 2024 afloopt.

Testcircuit Ferrari

Het circuit wordt wel gebruikt, maar niet door de Formule 1. Het testcircuit van Ferrari is een circuit met 14 bochten en vooral bedoeld voor de MotoGP-race. Prioriteit nummer één is daarom ook om de MotoGP-race te mogen blijven organiseren. Daarvoor is echter wel een nieuw contract nodig, zo vertelt de directeur van het circuit Paolo Poli : "Het eerste doel zal zijn om de overeenkomst met MotoGP te verlengen."

Als het contact met Monza afloopt, heeft dit circuit wel interesse om de race te organiseren. Het circuit wordt gebruikt door Ferrari als testcircuit en zal dus voor de Scuderia niet nieuw zijn, de andere team hebben er nauwelijks gereden. Het circuit hoopt ook nog ooit de Formule 1 te mogen verwelkomen. "We zullen over vijf jaar overwegen om een aanvraag in te dienen om de Formule 1 naar Toscane te brengen", aldus Paolo Poli.