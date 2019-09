Sebastian Vettel: "Als je het niet goed doet kun je niet gelukkig zijn"

Sebastian Vettel zegt dat hij zich niet druk maakt over zijn huidige vorm en staat erop dat 'de snelheid er is', hoewel hij toegeeft dat hij wel wat moet veranderen. De laatste paar races zijn niet een van Vettel’s beste races. De Duitser werd zelfs in Spa-Francorchamps en Monza ingemaakt door zijn teamgenoot. In Vettel’s thuisrace in Duitsland reed hij zijn bolide tegen de bandenstapels en in de thuisrace voor zijn team maakte hij een grote fout.

Ferrari-directeur Camilleri denkt dat er nog wel wat in zit voor Vettel, maar dan zal het team zijn humeur ook moeten opkrikken. "Ik hou niet van het feit dat mensen Sebastian Vettel proberen af ​​te schrijven. Hij is een geweldige coureur en ik heb er alle vertrouwen in dat Seb terugkomt. We moeten zijn humeur omhoog weten te krijgen", zo vertelde hij tegen Sky Sports.

Mercedes-teambaas Toto Wolff die kritisch was tegen Vettel weergalmde de opvattingen van Camilleri over Vettel. "Ik maak hem niet gelijk met de grond, want hij is viervoudig wereldkampioen", vertelde Wolff aan de media.

Wolff meent dat Vettel te diep is gezakt, maar dat de echte kampioenen uit een diepe val kunnen opstaan. "Het verschil tussen de groten is dat de groten weer kunnen opstaan ​​en ik twijfel er niet aan dat hij dat kan. Hij blijft maar slechte races hebben en nu zal het gaan over het vermogen om zichzelf terug te krijgen naar waar hij verdient te zijn. Zondag was zeker een slechte dag voor hem."

Vettel zelf reageerde ook op de media. De Duitser meent dat ze hem gewoon de tijd moeten geven. De Ferrari-coureur denkt nog terug te kunnen komen in zijn goede vorm en maakt zich vooral niet te veel zorgen. "De snelheid is er dus daar maak ik me geen zorgen over. Het is gewoon een kwestie van dingen samenbrengen. Van mijn kant ben ik niet gelukkig, zeker niet met hoe het nu gaat. Ik hou nog steeds van wat ik doe, maar zeker als je het niet goed doet kun je niet gelukkig zijn als je weet dat je het goed kunt."