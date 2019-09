In deze video zie je alle gevechten die Charles Leclerc moest doorstaan om de Mercedessen achter zich te houden en de Grand Prix van Italië te winnen. De hele wedstrijd aasde Lewis Hamilton op de Ferrari-coureur, maar de Brit maakte in de slotfase een fout. Valtteri Bottas kwam toen achter Leclerc te zitten, maar was eigenlijk geen bedreiging.