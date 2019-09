Prost: "Renault neemt afscheid van Hülkenberg door zijn negativiteit"

Renault neemt na het seizoen 2019 afscheid van Nico Hülkenberg. Volgens adviseur Alain Prost is de negatieve houding van de Duitser de reden dat de samenwerking beëindigd wordt.

Hülkenberg reed sinds begin 2017 voor het Franse fabrieksteam, maar een groot succes is dat niet geworden. Voor volgend jaar mag hij op zoek naar een nieuwe werkgever, want Renault heeft besloten om hem te vervangen door Esteban Ocon. De Fransman tekende een tweejarige deal om de nieuwe teamgenoot van Daniel Ricciardo te worden.

Volgens Prost was de houding van Hülkenberg binnen het team negatief, wat een reden was voor het team om de samenwerking na 2019 te laten eindigen. "We zullen het volgend jaar zwaar genoeg hebben bij Renault, dus het was belangrijk om een coureur aan te stellen voor volgend seizoen die gemotiveerd is", gaf de viervoudig wereldkampioen toe.

"We willen geen pessimistische coureurs in ons team en daarom hebben we Ocon gekozen, die erg gemotiveerd is na een jaar aan de zijlijn toegekeken te hebben. Nico is redelijk negatief, maar op bepaalde punten heeft hij ook gelijk. We moeten echter vooruitkijken en dan kunnen we de negativiteit niet gebruiken, vooral omdat vorig jaar erg lastig voor ons gaat worden."

Focus al heel vroeg naar 2021

Dat lastige seizoen verwacht Prost omdat Renault zich gaat richten op het seizoen 2021. "Daardoor zal komend seizoen middelmatig tot slecht voor ons worden. Omdat er voor 2021 nieuwe reglementen komen, heeft het weinig zin om veel te ontwikkelen voor 2020. We gaan veel veranderingen doorvoeren en hopen op een hoog niveau te presteren in 2021."