Nico Rosberg is diep onder de indruk van de race die Charles Leclerc gereden heeft tijdens de Grand Prix van Italië. De wereldkampioen van 2016 heeft vooral respect voor het feit dat hij niet onder de druk van Lewis Hamilton bezweek.

Leclerc moest op Monza hard vechten om de zege daadwerkelijk binnen te halen. De Monegask had ruim veertig ronden lang Hamilton op een zeer kleine achterstand zitten. Een aantal keer leek de Mercedes-coureur de aanval in te zetten, maar geen enkele keer slaagde hij in zijn opzet. Rosberg, die zelf regelmatig verbeten duels met Hamilton uitvocht, vindt het knap dat Leclerc standhield.

"Leclerc heeft het fenomenaal gedaan. De druk die Lewis de hele race lang zette was enorm hoog. Ik weet waar ik het over heb, maar het is echt een van de lastigste dingen om mee om te gaan. Het is fenomenaal dat Leclerc daar niet onder bezweek en geen fouten maakte. Om in een Ferrari hier op Monza te winnen is een van de beste dingen die je als een coureur kan doen, dus dit wordt er eentje om niet te vergeten."

De vlog van Rosberg over de Italiaanse GP