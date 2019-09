Plooij neemt Vettel in bescherming na onveilige actie op Monza

Jack Plooij vindt dat Sebastian Vettel te veel kritiek te verduren krijgt na zijn bijzonder onhandige actie tijdens de Italiaanse Grand Prix. De Ferrari-coureur kon Lance Stroll volgens de pitreporter niet aan zien komen.

Vettel verkeert eigenlijk al een jaar niet in grootse vorm. Sinds de Italiaanse Grand Prix van 2018 is hij regelmatig de fout in gegaan, maar knulliger dan zondag op Monza was het nog niet. De Duitser spinde in de zesde ronde in de Variante Ascari. Toen hij vervolgens terug wilde keren op de baan, stak hij bijna dwars over en raakte hij de bolide van Stroll.

Vettel werd door de stewards stevig gestraft voor het incident met een stop-go penalty van 10 seconden. Daarnaast leverde het incident, dat ervoor zorgde dat de viervoudig wereldkampioen niet verder kwam dan P13, hem een flinke berg kritiek op van zowel fans als analisten. Plooij begrijpt dat wel, maar ziet tegelijkertijd ook dat Vettel misschien wel minder kon doen aan het incident dan op het eerste gezicht leek.

"Je zit met je helm helemaal vast aan je auto door het HANS-systeem. Dat zit achter op je helm, dus je kan moeilijk naar links en rechts kijken. Ik denk dat hij niet goed naar links heeft kunnen kijken en dat hij bezig was de baan weer op te komen. Je zag zijn achterwielen doorspinnen en opeens had hij weer grip. Dan hang je hem er vol in. Het zag er heel stom uit", vertelde Plooij bij Veronica.

'Ze zeggen ook van mij dat ik te oud ben'

De kritiek op Vettel begrijpt Plooij, maar volgens hem is het niet het geval dat Vettel te oud is en het veld moet ruimen voor een jongere coureur. "Dat krijg je hoe dan ook. Ook tegen mij zeggen ze dat ik te oud ben, zo gaat dat toch. Als je dingen verkeerd doet, een fout maakt of je je vergist, dan krijg je dat soort gelul. Van die keyboard warriors bedenken, roepen en schreeuwen dan van alles. Nou, ga lekker je gang!"