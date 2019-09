Charles Leclerc won zondag de Grand Prix van Italië, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Ferrari-coureur kreeg een waarschuwing voor zijn agressieve manier van verdedigen ten opzichte van Lewis Hamilton.

Halverwege de race leek Hamilton de snellere van de twee te zijn en na een matige exit van Leclerc uit bocht 2 zag Hamilton zijn kans schoon om in bocht 4 aan de buitenkant een aanval in te zetten. Die aanval was niet succesvol, mede doordat Leclerc zich zeer breed maakte. Daarbij drukte hij de Mercedes-coureur een beetje van de baan, maar contact was er gelukkig niet tussen de coureurs.

Leclerc kreeg voor die actie wel een officiële waarschuwing van de stewards, terwijl er in het verleden voor vergelijkbare incidenten wel eens tijdstraffen uitgedeeld zijn. Na afloop van de race verklaarde wedstrijdleider Michael Masi waarom de stewards in dit geval kozen voor het tonen van de zwart-witte waarschuwingsvlag aan Leclerc.