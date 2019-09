Rommelige Q3 en strategische misser frustreren Vettel tijdens kwalificatie

Sebastian Vettel was na de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië ontevreden met de strategie van Ferrari. Hij denkt dat zijn vierde positie op de grid een gevolg is van het niet kunnen rijden met een slipstream.

Het einde van Q3 was een rommeltje, wat Vettel bijzonder frustreerde. Ook was er irritatie dat teamgenoot Charles Leclerc niet in de positie was om hem een slipstream te geven. Leclerc kwam nog op tijd over de meet voor een tweede snelle ronde, maar dat gold niet voor Vettel. Na de kwalificatie klaagde de Duitser dat Leclerc niet op de juiste positie voor hem zat bij de laatste run.

"Het was mijn beurt om de slipstream te krijgen, want in Q3 gaf ik hem als eerste. Het is duidelijk dat we te lang gewacht hebben, dus uiteindelijk was er geen marge. Ik ben niet blij. Het rondje dat ik in mijn eentje reed was echt goed, maar ik had geen slipstream. Ik denk niet dat we uitgevoerd hebben wat we wilden doen vandaag. Voor het team is het een goed resultaat, dus laten we kijken wat er zondag mogelijk is."

Leclerc is zich van geen kwaad bewust

Leclerc was zich na afloop van de training eigenlijk van geen kwaad bewust. "Er was een enorme rotzooi voor bochten 1 en 2. De McLaren en de Renault stopten op het midden van de baan en we konden nergens heen. Sebastian haalde me daar in, en daarna bleef ik eigenlijk achter Seb tot op het laatste rechte stuk. Daar hoorde ik ook via de radio dat ik Seb mocht passeren, dus dat deed ik ook."

Leclerc verzekerde zich op Monza van zijn vierde pole position dit seizoen en de tweede op rij, want ook op Spa vertrok hij vanaf de eerste positie. Vettel moet intussen genoegen nemen met de vierde startpositie.