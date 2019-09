Hamilton reageert op uitspraken Verstappen over Rosberg als analist

Lewis Hamilton is ingegaan op de commentaren van Max Verstappen aan het adres van Nico Rosberg. De Mercedes-coureur vindt het jammer dat oud-coureurs in het centrum van de aandacht willen blijven staan.

Hamilton werd na afloop van de kwalificatie geconfronteerd met de uitspraken die Verstappen op de vrijdag in Italië deed. De Nederlander haalde toen fors uit naar Nico Rosberg. De wereldkampioen van 2016 was na afloop van de Belgische Grand Prix kritisch op Verstappen, die volgens hem verviel in oude fouten. Verstappen meende echter dat hij Rosberg zag als de nieuwe Jacques Villeneuve.

Hamilton reageerde zaterdag al op de uitspraken van Verstappen via Instagram Stories. In een bijschrift liet de vijfvoudig wereldkampioen doorschemeren dat hij de opmerkingen van Verstappen grappig vond, iets wat hij na de kwalificatie herhaalde. "Ik denk er eerlijk gezegd niet heel veel van. Ik vond het erg grappig - volgens mij is Max over het algemeen een erg grappige gast, dus ik ging stuk toen ik het zag."

Hamilton haalt uit naar 'irrelevante' ex-coureurs

In het verleden heeft Hamilton vaker coureurs gezien die na hun carrière 'irrelevant' worden, waardoor ze uitspraken blijven doen om in de spotlights te blijven staan. "Het is interessant omdat we natuurlijk weten hoe het voelt - alle coureurs hebben in die positie gezeten en weten hoe het is om bekritiseerd te worden door het publiek."

"Als ze in de sport zitten, klagen ze over deze kritiek van de mensen van buitenaf, maar zodra coureurs stoppen, worden ze zelf de criticasters. Dat is een interessante dynamiek. Helaas worden coureurs irrelevant als ze stoppen en uiteindelijk moeten ze de spotlight van andere mensen gebruiken om in beeld te blijven, maar dat is de manier zoals de sport is denk ik."