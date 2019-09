Anthoine Hubert dinsdag begraven in Franse plaats Chartres

Anthoine Hubert wordt komende dinsdag begraven. De dienst vindt plaats op 10 september in de kathedraal Notre-Dame in de Franse stad Chartres.

Het is inmiddels iets meer dan een week geleden dat Hubert op tragische wijze om het leven kwam tijdens de Formule 2-races op Spa-Francorchamps. De Fransman crashte bij Raidillon, maar kwam dwars op de uitloopstrook te staan. Juan Manuel Correa kon door een lekke band geen kant op en reed vol tegen de zijkant van de Arden-bolide aan.

De race werd op dat moment meteen stilgelegd, zodat medische teams uitgebreid de ruimte kregen om zich te ontfermen over Hubert. Dat mocht echter niet baten, want anderhalf uur na de crash werd het slechte nieuws naar buiten gebracht door de FIA. Voorafgaand aan de Formule 3- en Formule 1-races op Spa werd er vorige week een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de jonge coureur.

Inmiddels is dus duidelijk wanneer Hubert begraven zal worden. De uitvaart zal dinsdag 10 september in de kathedraal Notre-Dame in Chartres plaatsvinden. De geplande starttijd van de dienst is 14.00 uur, zo bevestigde persoonlijke sponsor Olivier Lamirault van Lamirault Groupe Automobile aan L'Echo Republicain. "Ik zit er doorheen. Het is gecompliceerd en ik denk dat dit lang zo zal blijven."

Slechts 17 F2-deelnemers op Monza

De Formule 2 komt dit weekend, na het afgelasten van de verdere activiteiten in België, wel weer in actie op Monza. Drie teams staan met slechts één auto aan de start: dat geldt voor Arden, het voormalige team van Hubert, Trident en Sauber Junior Team by Charouz. Dat team zet normaal Correa in, maar de Ecuadoraanse Amerikaan ligt momenteel in een kunstmatige coma, nadat hij door de crash het acute respiratory distress syndrome opliep.