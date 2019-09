Valtteri Bottas baalt van derde startpositie: "Moest liften na crash"

Valtteri Bottas had na het behalen van de derde plek in de kwalificatie op Monza het gevoel dat er meer voor hem in had gezeten. In zijn eerste run reed Bottas, namelijk achter de gecrashte Kimi Raikkonen en werd er al een dubbele gele vlag gezwaaid op de plek van de crash. In de aanloop naar de tweede run zat de Fin ook vast in het verkeer dat er voor zorgde dat acht coureurs te laat over start-finish reden. De Fin kreeg daarom geen kans om zijn ronde waarin hij van het gas af moest vanwege de dubbele gele vlag die gezwaaid werd, te verbeteren.

"Ja, we hadden redelijk veel pech met die gele vlag in de laatste bocht tijdens de eerste run, waardoor ik moest liften. Ik denk dat me dat de pole position gekost heeft. De tweede run was natuurlijk voor iedereen een chaos. De snelheid was in ieder geval goed. Het is altijd geweldig hier te rijden en ik ga morgen zeker te genieten," verklaarde Bottas.

De Fin kon echter van geluk spreken dat de tijd van zijn eerste run überhaupt op het bord kwam. Het leek er namelijk op dat de Fin op het moment dat de rode vlag gezwaaid werd over start-finish, maar de rondetijd van de Fin staat voorlopig nog. Het is echter de vraag of er niet in ieder geval nog gridstraffen gaan volgen naar aanleiding van de chaotische outlap ter voorbereiding op de tweede run in Q3. Wordt ongetwijfeld vervolgd.