Forse kritiek op sausage kerbs na enorme crash Peroni op Monza

Coureurs en oud-coureurs hebben forse kritiek geleverd op de 'sausage kerbs' die regelmatig op circuits ingezet worden. De kritiek volgt op de zware crash van Formule 3-coureur Alexander Peroni op Monza.

Peroni ging wijd in de laatste bocht van het circuit, de snelle Parabolica. Daarbij werd hij gelanceerd over de sausage kerb die voor aanvang van het raceweekend in die bocht was neergelegd om het misbruiken van de track limits tegen te gaan. Peroni vloog tientallen meters door de lucht en eindigde ondersteboven op een bandenstapel. De Australiër mocht van geluk spreken dat hij, mede door de halo, ongedeerd uit kon stappen.

Naar aanleiding van de crash van Peroni volgde er forse kritiek op de sausage kerbs van een groot aantal coureurs. Een van de criticasters was Robin Frijns. Op Twitter liet hij meteen van zich horen: "Ik denk dat dit het moment is om terug te gaan naar gras en grind, in plaats van asfalt en sausage kerbs om coureurs tussen de witte lijnen te houden."

Frijns krijgt veel bijval op het sociale medium. Alexander Wurz, de voorzitter van rijdersvakbond GPDA, is ook geen fan van de kerbs. "De reden waarom de FIA hoge kerbstones begon te verwijderen, brengt ons terug naar Imola 1994... Ik hou niet van de sausage kerbs en ik heb er nooit van gehouden. Vandaag zagen we in de F3 op Monza weer een reden waarom ze (meestal) een slechte oplossing zijn."

Aitken ziet dat FIA hard werkt aan veiligheid

Formule 2-coureur Jordan King is ook boos en hoopt dat de crash van Peroni ervoor zorgt dat er in de toekomst goed nagedacht wordt over het plaatsen van sausage kerbs. Jack Aitken is daarentegen een stuk minder uitgesproken tegen de sausage kerbs. "Voordat mensen meteen beginnen over hoe onveilig de kerbs zijn, wil ik zeggen dat het lijkt alsof de kerb deze keer faalde of kapot ging."

Volgens Aitken doet de FIA er alles aan om de veiligheid van de coureurs te garanderen. "Natuurlijk moet ernaar gekeken worden, maar we moeten ons beseffen dat de mannen en vrouwen bij de FIA keihard werken om ervoor te zorgen dat geregeld wordt en dat het erg lastig is. Ik ben erg blij dat Alex oké is."