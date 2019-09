Verstappen ziet Honda duidelijk goede stap zetten met Spec 4-motor

Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste meters met de nieuwe motor van Honda. De Nederlander merkte op Monza dat hij duidelijk meer vermogen tot zijn beschikking heeft.

Na de eerste dag in Italië bezette Verstappen de vijfde positie in de uitslag. Hij gaf ruim drie tienden toe op snelste man Charles Leclerc en dat kon de coureur van Red Bull Racing mede toeschrijven aan de nieuwe motor die hij van Honda tot zijn beschikking gekregen heeft. Verstappen voelde aan dat de motor meer vermogen levert, ondanks dat hij niet met de krachtigste motorstanden gereden heeft.

"De motor was goed, alles werkte prima. Ik merkte dat we nu meer vermogen hebben, alleen hebben we nog niet in de motorstand gereden waarbij dat ook beschikbaar is", vertelde Verstappen aan Ziggo Sport, waar hij ook liet doorschemeren dat hij vertrouwen zou hebben in de kwalificatie. We weten dat er meer vermogen in zit, dus dat moet er ook uit komen. Het is daarom jammer dat ik niet de hele kwalificatie zal rijden."

Verstappen wil voor Gasly en Norris starten

De enige Nederlandse coureur op de F1-grid zal de race namelijk vanuit de achterhoede beginnen door een gridstraf, die hij kreeg voor een motorwissel. Toch sluit Verstappen niet uit dat hij lang meedoet aan de kwalificatie, omdat ook Pierre Gasly en Lando Norris een gridstraf gekregen hebben. "Het ligt eraan wie er doorgaan naar Q3."

"Omdat Gasly ook een gridpenalty krijgt, wil ik wel voor hem eindigen." Dat is tegenwoordig van belang, omdat door een reglementswijziging niet meer het moment telt waarop een bestrafte coureur de pits verlaat tijdens de kwalificatie. "Het is tegenwoordig namelijk zo dat de onderlinge startpositie van iedereen die tot achteraan op de grid teruggezet wordt, tijdens de kwalificatie bepaald wordt."

Onder droge omstandigheden verwacht Verstappen dat een vijfde positie een goede doelstelling is. Toch hoopt hij stiekem op een natte race, maar de weersverwachting lijkt hem daar niet bij te helpen. De eerdere verwachting van regen op zondag is enigszins bijgedraaid. "Vandaag ging het goed in de regen. Het was makkelijk om snelheid te vinden op de baan, dus dat was positief."