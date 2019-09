Foto's: De vrijdag van de Italiaanse Grand Prix in beeld

Het tweede weekend na de zomerstop van de Formule 1 is inmiddels afgetrapt. De coureurs kwamen vandaag voor het eerst echt in actie op Monza, nadat ze gisteren al de nodige plichtplegingen voltooid hadden.

Charles Leclerc oogde ook op het thuiscircuit van Ferrari weer sterk. De jonge Monegask, die in België zijn eerste race won, was in beide vrije trainingen de snelste. In de meest representatieve sessie, de tweede training, was het verschil met nummer 2 Lewis Hamilton echter maar een fractie van een seconde. Ook Sebastian Vettel, Valtteri Bottas en Max Verstappen zaten goed in de buurt van Leclerc.

Een minder goede indruk werd er achtergelaten door Kimi Raikkonen en Sergio Perez. Al redelijk vroeg in de eerste vrije training, die op een vochtige, maar opdrogende baan verreden werd, crashte de ervaren Fin en nog geen drie minuten nadat de groene vlag weer gezwaaid stond ook Perez tegen de bandenstapels.

Onze fotografen waren vandaag ter plaatse om de vrije trainingen op beeld vast te leggen. Dat leverde onder andere de onderstaande foto's op.