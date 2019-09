Albon hoopt op regen tijdens kwalificatie op Monza: "Kreeg steeds meer vertrouwen"

De zesde tijd was waar Alexander Albon het op vrijdag in België mee moest doen. De coureur van Red Bull Racing maakte een prima indruk en deed dat opvallend genoeg met een vrijwel geheel witte helm.

Albon is in Italië begonnen aan zijn tweede weekend als coureur van Red Bull Racing en dat deed hij dus met een spierwitte helm. GPToday.net kon eerder vandaag al onthullen dat de Britse Thai testte met een helm van een andere leverancier dan hij gebruikelijk heeft (Arai in plaats van Bell) en na afloop van de tweede vrije training verklaarde hij waarom dat het geval was: het proberen te verbeteren van het radiosignaal.

"Hij was wit, omdat het een besluit was dat we op het laatste moment namen. Hopelijk zal de helm morgen voor morgen wel van kleur voorzien zijn. We wilden kijken of we de radio konden verbeteren, maar het was ook een algemene test. Wat we de rest van dit weekend doen, bekijken we nog, maar vandaag heb ik inderdaad met een helm van Arai gereden", vertelde Albon na een vraag van GPToday.net.

Albon hoopt op regen tijdens kwalificatie

Over zijn dag op Monza was Albon redelijk tevreden, maar makkelijk was het volgens hem niet. "De condities waren aanvankelijk erg lastig, maar tijdens VT1 kreeg ik steeds meer vertrouwen. Ik denk wel dat we morgen tevreden zouden zijn als het regent op het moment dat we wakker worden. Het was niet makkelijk, maar wel voor iedereen hetzelfde. Daar kan ik dus niet over klagen."

Ook reed Albon voor het eerst met een bolide met extreem weinig downforce. "Het is niet gemakkelijk, maar het voelt niet slecht aan", vertelde hij daarover. Het zijn allemaal dingen die je normaal verwacht bij het rijden met weinig downforce, zoals het remmen, maar het was erg leuk. De racepace zag er niet verkeerd uit. We hebben nog wat werk te doen, maar ik denk dat de korte runs er beter uitzagen dan de lange runs."