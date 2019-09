Renault had Formule 2-programma Hubert voor 2020 al rond

Renault had al een plan uitgestippeld voor Anthoine Hubert voor het seizoen 2020. De Fransman zou komend jaar wederom in de Formule 2 uitkomen, zo maakte de Franse renstal bekend.

Hubert werd in 2018 kampioen in de GP3 Series en promoveerde voor 2019 naar de Formule 2. Hij won twee races, voordat hij zaterdag bij een noodlottig ongeval betrokken raakte. Hij overleed aan de verwondingen die hij bij de crash met Juan Manuel Correa opliep. Naast Formule 2-coureur was Hubert echter ook onderdeel van het opleidingsprogramma van Renault.

Mia Sharizman, hoofd van de Renault Sport Academy, vertelde dat de contracten al getekend waren om Hubert ook in 2019 nog een jaar in de Formule 2 te laten rijden. "Het was het zwaarste weekend voor de Academy en voor mij persoonlijk. Iedereen in de Academy keek tegen Anthoine op als de richtlijn voor hoe je jezelf op en naast de baan moet gedragen. Hij was nederig, maar snel, en hij was zorgzaam, maar toch gefocust op de beste zijn."

"Hij hielp de jongere coureurs in de Academy en voltooide desondanks met maximale inzet zijn eigen trainingsprogramma. Anthoine bracht de laatste week van zijn leven door met de jongens van de Academy op trainingskamp in de Pyreneeën. Hij was degene die me overtuigde dat het goed voor iedereen was en hij wilde dit samen met zijn collega-coureurs bereiken, omdat het een 'once in a lifetime'-ervaring was voor iedereen. Dat is Anthoine - altijd denkend aan anderen."

"Anthoine maakte goede progressie in de Academy, waar we zijn F2-programma voor 2020 al rond hadden. Het is een groot verlies voor ons, omdat hij ook belangrijk was in de ontwikkeling van het F1-team. Het wordt lastig om door te gaan, maar Anthoine wilde dat iedereen in de Academy zijn doelen haalde en de beste versie van zichzelf was. Er zijn races en kampioenschappen die gewonnen moeten worden."