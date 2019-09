Ferrari introduceert op Monza derde specificatie van krachtbron

In navolging van Mercedes, Renault en Honda zal Ferrari ook een nieuwe update voor haar krachtbron introduceren. De derde specificatie van deze motor zal in Italië gebruikt worden door Charles Leclerc en Sebastian Vettel.

Ferrari pakte afgelopen weekend op Spa-Francorchamps haar eerste zege van 2019. Dat deed het team met de 'oude', tweede specificatie van de krachtbron. Motorleveranciers Renault, Mercedes en Honda kozen er wel voor om in België de nieuwste versie van hun motor te introduceren, maar Ferrari deed dat dus nog niet. Wel zal de Scuderia dat dus doen voor de thuisrace op Monza, zo kondigde teambaas Mattia Binotto aan.

"Monza is een circuit waar we met hoge gemiddelde snelheden rijden, met lange rechte stukken en stevige remzones. Ook rijden we met een pakket met weinig downforce. Dit weekend zijn we van plan om onze derde krachtbron te introduceren. In België zagen we dat we alles tot in perfectie uit moeten voeren om te kunnen winnen en ons doel is om exact dat te doen in Monza. Er is geen ruimte voor fouten."

Domenicali houdt vertrouwen in Vettel

Leclerc was in België verantwoordelijk voor de eerste Ferrari-zege in ruim twaalf maanden. Vettel kon op Spa niet anders dan de tweede viool spelen en dat was enigszins opvallend voor een viervoudig wereldkampioen als de Duitser. Toch denkt voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali dat Vettel zich terug zal knokken in het onderlinge duel met zijn jonge teamgenoot.

"Monza gaat een zeer belangrijk weekend worden voor Ferrari en ik ben ervan overtuigd dat we een agressieve Vettel zullen zien", vertelde Domenicali aan radiozender Rai. "Ik zie geen coureur die afstand van de troon gedaan heeft. In plaats daarvan verwacht ik een zeer sterke wereldkampioen te zien."

Domenicali was tevens onder de indruk van de manier waarop Leclerc zijn eerste F1-zege binnen wist te halen, minder dan 24 uur na de dood van jeugdvriend Anthoine Hubert. "Veel coureurs zijn snel. Maar in Charles herken ik de mentale superioriteit en de helderheid van geest van een door de wol geverfde coureur. Hij doet me sterk denken aan Niki Lauda."