Honda bevestigt: nieuwe motoren en gridstraffen voor Verstappen en Gasly op Monza

Max Verstappen zal de Grand Prix van Italië vanaf een van de achterste gridposities aanvangen. Honda heeft bevestigd dat de Nederlander op Monza uitgerust gaat worden met de Spec 4-motor van de motorleverancier en daarvoor krijgt hij een gridstraf.

Honda introduceerde voorafgaand aan de Belgische Grand Prix de vierde specificatie van haar krachtbron voor 2019. Alexander Albon en Daniil Kvyat namen deze krachtbron tijdens de vrije trainingen alvast in gebruik, waardoor zij op Spa-Francorchamps veroordeeld werden tot een gridstraf. Desondanks maakten ze in de race geen gebruik van die nieuwe motor.

Voor Verstappen en Pierre Gasly werd besloten om de krachtbron op een later moment te introduceren en Honda heeft nu aangekondigd dat dit in Italië gaat gebeuren. In België kondigde Verstappen al aan dat hij zijn motor op circuit zou gaan wisselen waar inhalen eenvoudiger is dan op Spa en Monza is daarvoor de uitgelezen locatie gebleken. Dat verklaarde technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda.

"Vanuit de krachtbron gezien is de hoofdontwikkeling dat we van plan zijn om alle vier coureurs voor het eerst te laten rijden met de Spec 4-krachtbron, nadat alleen Albon en Kvyat ermee reden in België. Voor hun eerste race met de Spec 4 zullen Gasly en Verstappen gridstraffen nemen en vanaf achteraan de grid vertrekken."

"Wij geloven echter dat ze op zondag nog steeds sterk kunnen racen. We hebben nuttige data verzameld op Spa, wat we gebruikt hebben om veranderingen aan de settings van de motor en de kalibratie door te voeren in voorbereiding op deze race. We zullen de potentie van de Spec 4 proberen te maximaliseren en hopen opnieuw een positief resultaat te boeken, waarbij we het op Spa opgebouwde momentum willen behouden."