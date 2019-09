Vier Nederlanders op lijst deelnemers F1 Esports Pro Series

Over een week gaat het officiële Esports-kampioenschap van de Formule 1 van start en er is duidelijkheid over welke coureurs er aan de start zullen verschijnen. Liefst vier Nederlanders zullen hun opwachting maken.

De Formula 1 Esports Pro Series gaat volgende week woensdag op 11 september officieel van start met de eerste van vier live-evenementen. De drie andere evenementen vinden op 2 oktober, 6 november en 4 december plaats, waarbij in totaal twaalf races verreden zal worden. Liefst 29 coureurs zullen daarbij proberen om de titel af te pakken van regerend kampioen Brendon Leigh, die ook in het eerste jaar al kampioen werd.

In juli vond de Pro Draft al plaats, waarbij tien nieuwe jongens een plekje verdienden in een van de Esports-teams. Daarbij werden twee Nederlanders gekozen: Floris Wijers (door Haas F1) en Allert van der Wal (McLaren). Zij zullen dit jaar de helft van de Nederlandse afvaardiging vormen, want Jarno Opmeer (Renault) en Bono Huis (McLaren) waren al in de Esports Pro Series actief.

Deelnemers F1 Esports Pro Series 2019

Team Coureur Nationaliteit Alfa Romeo Racing F1 Esports Daniel Bereznay Hongarije Alfa Romeo Racing F1 Esports Kimmy Larsson Zweden Alfa Romeo Racing F1 Esports Salih Saltunc Verenigd Koninkrijk Ferrari Driver Academy David Tonizza Italië Ferrari Driver Academy Amos Laurito Italië Ferrari Driver Academy Gianfranco Giglioli Italië Haas F1 Team Esports Floris Wijers Nederland Haas F1 Team Esports Jan Fehler Duitsland Haas F1 Team Esports Martin Stefanko Tsjechië McLaren Shadow Enzo Bonito Italië McLaren Shadow Bono Huis Nederland McLaren Shadow Allert van der Wal Nederland Mercedes-AMG Petronas Esports Brendon Leigh Verenigd Koninkrijk Mercedes-AMG Petronas Esports Patryk Krutyj Polen Mercedes-AMG Petronas Esports Daniel Shields Australië SportPesa Racing Point F1 Esports Team Daniele Haddad Italië SportPesa Racing Point F1 Esports Team Marcel Kiefer Duitsland SportPesa Racing Point F1 Esports Team Lucas Blakely Verenigd Koninkrijk Red Bull Racing Esports Frederik Rasmussen Denemarken Red Bull Racing Esports Joni Törmälä Finland Red Bull Racing Esports Nicolas Longuet Frankrijk Renault Sport Team Vitality Jarno Opmeer Nederland Renault Sport Team Vitality Cedric Thomé Duitsland Renault Sport Team Vitality Simon Weigang Duitsland Scuderia Toro Rosso Esports Patrik Holzmann Duitsland Scuderia Toro Rosso Esports Cem Bölükbasi Turkije Scuderia Toro Rosso Esports Manuel Biancolilla Italië Williams Esports Álvaro Carretón Spain Williams Esports Tino Naukkarinen Finland Williams Esports Isaac Price Verenigd Koninkrijk

Het derde seizoen van de F1 Esports Pro Series zal live te volgen zijn via Facebook, YouTube en streamingplatform Twitch. In Nederland zal Ziggo Sport er ook uitzendingen rond verzorgen. Alle races vinden plaats tussen 20.00 uur en 22.00 uur Nederlandse tijd.