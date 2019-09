Victoria en Melbourne verbieden iedere vorm van sponsoring door tabaksproducenten

Formule 1-teams zullen in Australië geen enkele vorm van tabaksreclame meer mogen voeren. De regering heeft het verbod op deze vorm van reclame uitgebreid na pogingen van Philip Morris en British American Tobacco om deze wetten te omzeilen.

Ferrari wordt van oudsher gesponsord door Philip Morris International en eind 2018 introduceerde deze tabaksproducent met Mission Winnow een nieuw initiatief. De logo's van dit initiatief waren eind vorig jaar te zien bij meerdere overzeese races en het was de bedoeling om dat ook in Australië te doen. Daar stak de Australische overheid in maart een stokje voor, waardoor Ferrari gedwongen werd om een andere oplossing te zoeken.

Datzelfde geldt voor McLaren. Zij wisten eerder in 2019 British American Tobacco aan zich te binden als sponsor, waarbij de afspraak was dat het initiatief A Better Tomorrow op de auto's van het team te zien zou zijn. Ook dit maakte Australië onmogelijk, hoewel de wetten in het land dergelijke sponsorlogo's niet specifiek verbieden.

Om aan alle twijfel een einde te maken, heeft Australië besloten om de wetten rond sponsoring van tabaksfabrikanten aan te scherpen. De definitie van tabaksreclame zal in de Australische wetten verruimd worden en niet alleen directe reclame voor tabak en e-sigaretten omvatten, maar ook verwijzingen naar en logo's die geassocieerd worden met tabaksproducenten zullen op korte termijn verboden zijn.

Situatie Ferrari en McLaren directe aanleiding voor besluit

De directe aanleiding voor deze veranderingen zijn volgens het persbericht van de Australische regering een direct gevolg van de gebeurtenissen met McLaren en Ferrari in de aanloop naar de Australische Grand Prix. Hierdoor moet het onmogelijk worden voor tabaksproducenten om 'de wetten te omzeilen door te proberen nieuwe vormen van adverteren en sponsoren te introduceren, vooral in de sport'.

"Victoria is toonaangevend geweest in het aanpakken van dodelijke tabaksreclame en dat willen we zo houden", vertelde Jenny Mikakos, minister van gezondheid van Victoria. "Deze belangrijke veranderingen zullen de tabaksgiganten stoppen in het misleiden van de inwoners het op het spel zetten van hun leven. Deze bedrijven zetten altijd stiekeme tactieken in om onze sterke wetten te omzeilen - maar dat stoppen we nu."