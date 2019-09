Rosberg: "Vettel was als een Barrichello op Spa-Francorchamps"

Nico Rosberg is diep onder de indruk van de verrichtingen van Charles Leclerc in België, maar tegelijkertijd ziet hij dat Sebastian Vettel niet meer kon doen dan de rol van een veredelde Rubens Barrichello spelen.

Leclerc pakte op Spa-Francorchamps zijn derde pole position van 2019 en voor het eerst wist hij deze te verzilveren, want op zondag pakte hij de eerste zege uit zijn nog redelijk jonge carrière. Het was een zeer emotioneel weekend voor de Ferrari-coureur, want op zaterdag liet jeugdvriend Anthoine Hubert het leven bij een horrorcrash in de Formule 2-race op Spa.

Voor Vettel zat er in België niet anders op dan proberen in het spoor van Leclerc te blijven, maar daar slaagde de viervoudig wereldkampioen slechts ten dele in. In de kwalificatie posteerde hij zijn SF90 op de tweede startpositie, maar na een tegenvallende race eindigde hij slechts op de vierde positie. Het contrast tussen de Ferrari-coureurs is volgens Rosberg momenteel enorm.

"Leclerc rijdt zo goed dit jaar en ik denk dat dit mentaal gezien een belangrijke doorbraak voor hem gaat zijn. Het pakken van je eerste zege geeft je zoveel vertrouwen als coureur. Hij gaat dus nog een stap zetten en hij zit er bovenop, hij voelt zich gewoon zo goed in deze auto."

"En die arme Vettel was als een Rubens Barrichello tijdens die race, waarbij hij zijn teamgenoot voorbij liet en hem hielp. Het is verbazingwekkend en indrukwekkend om te zien bij een viervoudig wereldkampioen. Laten we kijken hoe het uitpakt voor Vettel, maar hij zal absoluut niet tevreden zijn. Vettel heeft het gewoon lastig met zijn Ferrari op dit moment, vooral met de nerveuze achterkant. Hij heeft daar vertrouwen nodig en dat krijgt hij niet van de auto."

Rosberg ziet Ferrari en Leclerc als favoriet voor Monza

Lang heeft Vettel niet om zich op te richten, want komend weekend staat de Italiaanse Grand Prix alweer op het programma. Rosberg verwacht dat Ferrari op dat circuit wederom de uitgesproken favoriet is, omdat topsnelheid op Monza van nog groter belang is dan in België. De Duitser denkt na de race op Spa dat Leclerc de te kloppen man zal zijn in Italië.

"Volgend weekend is Monza, een ander hogesnelheidscircuit en dat is waar de Ferrari de beste is. Leclerc is opnieuw de absolute favoriet voor Monza, wat episch is. Met de Tifosi in Monza wordt het een enorm feest als de Ferrari snel is en ze zullen absoluut de grote favoriet zijn voor dat circuit. Het is goed voor de Formule 1 dat we daar een klein beetje verandering zien."