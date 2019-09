Franz Tost: "Dit is een vreselijk triest moment voor de hele motorsportgemeenschap"

Franz Tost, teambaas van Toro Rosso kwam als een van de eersten met een statement over het overlijden van Hubert. De Fransman crashte tijdens de tweede ronde van de hoofdrace in de Formule 2. Tost betoogde dat dit een vreselijk moment is in de motorsportgeschiedenis.

De Toro Rosso-teambaas was geschokt door het nieuws van het overlijden van Hubert, ook verklaarde hij dat zijn gedachtes uitgingen naar de gewonde Juan Manuel Correa. “Helaas heeft de motorsport vandaag een tragisch verlies geleden met het overlijden van Formule 2-coureur Anthoine Hubert. Dit is een vreselijk triest moment voor de hele motorsportgemeenschap", zo vertelde de ex-coureur uit Oostenrijk.

De 63-jarige Oostenrijker is met zijn gedachten bij Juan Manuel Correa en wenst de familie van Hubert heel veel sterkte. "Namens Scuderia Toro Rosso wil ik zijn familie en vrienden in zulke moeilijke tijden ons volledige medeleven betuigen. Onze gedachten zijn ook bij Juan Manuel Correa, wij hopen dat hij volledig zal herstellen."