Lewis Hamilton na kwalificatie: "Wil vooral monteurs bedanken"

Lewis Hamilton wist voor de kwalificatie vandaag dat Mercedes waarschijnlijk tekort zou komen ten opzichte van de Ferrari's. Uiteindelijk bleek het verschil met Ferrari zelfs iets groter dan gedacht, maar mede doordat Vettel geen geweldige ronde beleefde kwam de Brit maar nipt tekort voor P2.

Hamilton beleefde echter een dramtische aanloop naar de kwalificatie na zijn opvallende crash in de derde vrije training. De Brit bedankte zijn monteurs dan ook dat zijn auto nog op tijd klaar was voor de kwalificatie: "De derde vrije training verliep verschrikkelijk voor me. Het doet extra pijn, omdat je weet hoeveel mensen keihard werken om de auto te bouwen. Mijn monteurs geven altijd 110% en daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor. Ik heb ze geprobeerd terug te betalen met een goede kwalificatie."

Hamilton in shock door beelden F2-crash

Toen Hamilton na de persconferentie voor de top drie in de kwalificatie aan zijn mediaverplichtingen op het circuit moest voldoen, werd hij live geinterviewd op het moment dat Anthoine Hubert en Juan Manuel Correa hun horrorcrash beleefde in Eau Rouge. De Brit maakte zich zichtbaar zorgen en verdween daarna uit het mediavierkantje. Check de beelden hier: