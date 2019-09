Opmerkelijk: FIA onderzocht commentaar van Lewis Hamilton

Het overkoepelende orgaan van Formule 1 heeft onderzocht of Mercedes tijdens de verplichte sluiting van het zomerreces de regels overtreden heeft.

Tijdens de zomerpauze zijn de teams volgens de regels verplicht om een strikte fabriekssilstand in acht te nemen. Deze stilstand zou 'elke arbeidsactiviteit' moeten verbieden.

Lewis Hamilton vertelde tijdens zijn perspraatje met onder andere GPToday.net dat hij tijdens de zomerpauze een 'dialoog' had met zijn Mercedes ingenieurs om te kijken 'wat men nog aan de auto konden verbeteren'.

Britse kranten melden dat de FIA-race directeur Michael Masi de situatie onderzocht toen hij hoorde over Hamilton's opmerkingen. Mercedes ontkent dat het de regels heeft verbroken en dezelfde media is ervan verondersteld dat Masi tevreden is geweest met de uitleg van het team.

"Lewis verwees naar contact tijdens de week na de Hongaarse Grand Prix. Lewis was al begonnen met zijn zomerstop, maar het team werkte nog door tot de volgende vrijdag", was de verklaring van de woordvoerder van Mercedes.