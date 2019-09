Renault over de moeilijke keuze om Hulkenberg te vervangen voor Ocon

Renault geeft toe dat het een moeilijke beslissing was om aan het einde van dit seizoen uit elkaar te gaan met Nico Hulkenberg. Het gaat al een tijdje niet zo goed met de coureur uit Emmerik, volgens teambaas Abiteboul had een podiumplek tijdens de Duitse Grand Prix hem wellicht een duwtje in de juiste richting gegeven. Hulkenberg crashte tijdens de race en dat was waarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Want na die Grand Prix maakte Abiteboul al duidelijk dat de crash van Hulkenberg zeker invloed zou gaan hebben op de keuze om de Duitser te behouden.

De Franse renstal kondigde donderdag aan dat Esteban Ocon en Daniel Ricciardo in 2020 voor het team zouden gaan rijden. Hulkenberg is sinds 2017 coureur bij Renault en is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het team waardoor het vorig seizoen op een vierde plaats eindigde in het constructeurskampioenschap en daarom was de keuze om de Duitser geen nieuw contract aan te bieden zo lastig. Renault-directeur Cycril Abiteboul: "Het was een moeilijke beslissing om het contract van Nico te beëindigen aan het einde van het seizoen. Er moest een beslissing worden genomen over de vraag of we bij onze coureurs wilden blijven of wat verandering wilden brengen. Het is moeilijk omdat we allemaal dol zijn op Nico in het team. Hij heeft bijgedragen tot de vooruitgang die we hebben geboekt."

Niet alleen voor Hulkenberg is het seizoen moeilijk. Ook Daniel Ricciardo, die vorig jaar nog met de top wist mee te strijden in een Red Bull, heeft zichzelf nog niet kunnen laten zien bij Renault. Maar de beslissing viel niet op het tempo, maar of de Duitser in het nieuwe dynamiek past van het team. "We hebben het allemaal moeilijk dit seizoen, maar vorig jaar speelde hij een belangrijke rol bij het veiligstellen van P4 in het kampioenschap. Hij behaalde een goede zevende plaats in het kampioenschap van de coureurs, wat duidelijk het beste is waarop we ons kunnen richten. Maar eerlijk gezegd, wanneer je zo'n beslissing neemt kijk je niet alleen naar puur tempo, je moet ook kijken of de coureur bij het team past met de nieuwe blik op de nieuwe reglementen", aldus de Fransman tegen GPToday.net "Er is een dynamiek die we moeten herstarten en resetten in het team. En daarvoor moeten we ons ook richten op projecteren in de toekomst op middellange tot lange termijn."

Esteban Ocon kan het team volgens Abiteboul nieuwe inbreng brengen en zo kan het Franse team zich richten op de nieuwe projecten. "Wat Esteban waarschijnlijk voor het team kan brengen is een nieuwe dynamiek. Ocon zal super blij zijn om weer te kunnen racen, maar ook omdat hij al een jaar geen racestoel meer heeft. Het zijn al deze elementen die we in de vergelijking hebben verwerkt."

Abiteboul is ervan overtuigd dat Hulkenberg een ander stoeltje in de Formule 1 gaat vinden. "Bovendien is het ook belangrijk om te zeggen dat het geen zekerheid is, omdat we nergens zeker van kunnen zijn, maar de kans is groot dat Nico zijn racecarrière kan voortzetten."