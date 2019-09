Max Verstappen toont speciale helm voor Spa-Francorchamps

Max Verstappen rijdt dit weekend zijn thuisrace in Spa-Francorchamps en dat is altijd speciaal voor iedere coureur. Zoals wij twee dagen geleden al bekend konden maken rijdt de Nederlander ook dit jaar met een speciale helm.

De coureur van Red Bull Racing zegt over zijn oranje helm: "Met zoveel oranje fans hier op Spa hebben we ook weer een speciaal helmdesign gemaakt. Natuurlijk weer oranje, maar deze keer met chrome op de zijkanten en bovenop. Ik heb inspiratie gehaald uit de Orange Edition van Red Bull. Het chrome is in lagen toegevoegd en zo is een 3D-effect gecreëerd. Het ziet er heel stoer uit! Ook de binnenkant is oranje, om alles zoveel mogelijk oranje te maken. Het ziet er erg mooi uit."

Hieronder toont hij zijn nieuwe oranje helm voor dit weekend waarmee hij de Grand Prix van België zal rijden.