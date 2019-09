Max Verstappen en Charles Leclerc bij meest verkoopbare sporters

Charles Leclerc is volgens SportsPro de coureur met de meeste aantrekkingskracht voor sponsoren van de Formule 1-grid. De coureur brengt samen met Max Verstappen en zijn generatie precies wat de Formule 1 nodig heeft. Het bedrijf onthulde onlangs hun jaarlijkse top 50-lijst waarin ze de 50 meest interessante sporters voor sponsoren ter wereld in alle sporten rangschikken op basis van hun marketingpotentieel in de komende drie jaar.

SportsPro is een sportbedrijf voor mediabedrijven. Het bedrijft doet elk jaar onderzoek naar de potentie in drie jaar. Ze rangschikken de 50 atleten in deze lijst op basis van verschillende factoren die betrekking hebben op de verhandelbaarheid. De 50 atleten zijn gerangschikt op basis van factoren, maar niet beperkt tot "leeftijd, thuismarkt, crossover-aantrekkingskracht, charisma en marktbereidheid". De Promotionele Effectiviteitsscore wordt berekend door Hookit, een partner van he bedrijf, die rekening houdt met de effectiviteit die elke atleet op sociale media heeft, en dit speelt ook een rol in deze ranglijst.

Max Verstappen

In de lijst van sporters die het meest interessant zijn voor sponsoren van vorig jaar stond Verstappen op nummer 40. Dit jaar klom de Nederlander met 21 posities en staat nu op plek 19. Verstappen staat voor de derde keer in de lijst, want hij werd in 2017 gerangschikt op plek nummer 38. Dit jaar is de Nederlander dus een flinke stap gestegen. Max Verstappen heeft in totaal zeven overwinningen en 27 podiumplaatsen tot nu toe behaald in zijn Formule 1-carrière. Tot dusver dit seizoen heeft hij twee races gewonnen, en een derde overwinning zou het seizoen 2019 zijn beste seizoen maken. Charles Leclerc maakt zijn debuut in de lijst en is ook meteen de meest verhandelbare coureur. Boeiende gevechten op het circuit zijn immers precies wat de Formule 1 nodig heeft, vooral als Liberty een jeugdig publiek wil aantrekken. Voor de sport en de merken die erin investeren, zijn Leclerc en zijn soortgenoten de toekomst.

Lewis Hamilton stond vorig jaar ook in de lijst met de 50 meest verhandelbare atleten, maar keerde dit jaar niet terug. De vijfvoudig wereldkampioen stond slechts vijf jaar geleden op nummer 1, dus de klim van Verstappen naar de top is mogelijk nog niet voorbij.