Hamilton belangrijke factor voor het behouden van Valtteri Bottas

De relatie van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas is een belangrijke reden waarom de Finse-coureur in 2020 naar alle waarschijnlijkheid opnieuw in de Mercedes-auto zal plaatsnemen.

Volgens meerdere insiders zal Mercedes dit weekend bekend maken dat het contract met Valtteri Bottas met één jaar zal worden verlengd. Esteban Ocon zal, zoals al eerder geschreven, in Italië benoemd worden tot Renault-coureur voor 2020.

Mercedes heeft dit jaar al aangegeven dat Lewis Hamilton inspraak heeft bij het besluit wie er naast hem komt rijden, voormalig Formule 1-coureur JJ Lehto is van mening dat dit het juiste is. "Ik hoop dat het waar is en dat Valtteri in 2020 ook voor Mercedes zal uitkomen."

"Hij (Bottas) heeft goed werk verricht dit seizoen en was een uitdager voor Lewis Hamilton. Hij had een paar mindere races net voor de zomerbreak, maar ik denk dat men de beslissing bij Mercedes op langere termijn heeft genomen."

Lehto denkt dat er meerdere factoren meespelen bij zo'n besluit: "Het team zal kijken welke combinatie van coureur het best voor hen is. Het lijkt er zeker op dat Hamilton wil dat Valtteri naast hem zit. Dit is voor Mercedes een zeer belangrijke factor en daarom denk ik dat ze zijn wens zullen vervullen."