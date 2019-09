Cyril Abiteboul begrijpt wat er mis ging tijdens de relatie met Red Bull Racing

De Franse teammanager van Renault Sport F1, Cyril Abiteboul, heeft nagedacht over de relatie van Renault en Red Bull Racing. Abiteboul zegt dat hij begrijpt waar het mis is gegaan, maar blijft bij zijn standpunt dat Red Bull te hard was voor Renault in de media.

"In 2014 was Red Bull gewend aan de goede prestaties en de successen die we samen hadden behaald", vertelde hij tegen de Franse-versie van F1Racing. "Daar kwam tijdens het hybride tijdperk een einde aan."

"Het probleem was dat wij als Renault te weinig hadden geïnvesteerd in technologie en mensen. We maakten ons niet genoeg zorgen over de toekomst en dat is een grote strategische fout geweest."

Abiteboul blijft erbij dat Red Bull in de loop der jaren een 'smerig spelletje' speelde in de media: "Je lost niets op door kritiek te leveren in de media. Ik begreep heel goed dat er frustratie zat bij Red Bull, maar er werd een grens overschreden toen ze niet alleen op ons product, maar ook over het merk Renault aan het klagen waren."

Sinds de overstap van Red Bull naar Honda heeft de renstal uit Milton Keynes grote sprongen gemaakt, Renault daarentegen heeft de weg naar de absolute subtop nog niet weten te vinden. De Fransen moeten op dit moment zelf hun klantenteam McLaren voor zich dulden.