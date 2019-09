Max Verstappen wist voorafgaand aan het nieuwe seizoen een nieuwe sponsor te vinden. Het was namelijk kledingmerk G-Star, waarmee Max Verstappen nu een eigen collectie heeft. Max Verstappen en G-Star lanceerden op 4 februari hun eerste collectie. Onder het motto: Larger than life!

In de nieuwe promotievideo, die voor een deel op Verstappen's Instagram story stond, is te zien hoe de Nederlander zijn eigen kaviaar promoot. Natuurlijk is zijn eigen kaviaar een geintje, maar er komt vast iets gaafs aan.

Bekijk hier onder de promotievideo van G-Star RAW in samenwerking met Max Verstappen.